Ascolti tv, Belve sbrana Le Iene: Gentili battuta, vince Fagnani. E tu con chi usciresti a cena? VOTA

Ascolti tv, Belve vince contro Le Iene: Francesca Fagnani "sbrana" Veronica Gentili. E tu con chi usciresti a cena? Vota il sondaggio di Affari

Belve “sbrana” Le Iene. Con la fine delle vacanze estive, la programmazione televisiva riparte col botto: la Rai rimette in campo i suoi “pezzi da 90” come Imma Tataranni, la quale sta già dominando la vetta degli ascolti tv, mentre Mediaset riparte con un nuovo flusso firmato esclusivamente Pier Silvio Berlusconi dopo la morte del Cavaliere.

Ma è una sfida in particolare a stuzzicare più di tutte l’interesse dei telespettatori: ovvero Belve contro Le Iene. Il primo, in onda nella prima serata del martedì su Rai 2, viene da un successo difficile da replicare. Il programma di Francesca Fagnani è infatti tra le scoperte più significative dei palinsesti di viale Mazzini. Il format ha dimostrato di funzionare molto bene, portando a casa risultati “da urlo” in termini di share.

Le Iene, invece, può contare su un pubblico ben consolidato. Il programma inventato da Davide Parenti è infatti un “must” dei palinsesti del Biscione da più di 25 anni (la prima edizione andò in onda nel 1997/98). Ma a differenza di Belve, quest’anno il programma di Italia 1 presenta una grande novità.

Alla conduzione è infatti giunto un volto noto di Mediaset. Veronica Gentili si sposta su Italia 1 per riscattarsi dopo la pessima stagione di Controcorrente dello scorso anno, in cui i risultati erano talmente insoddisfacenti da far pensare a una chiusura anticipata.

Ebbene, il giorno è finalmente arrivato. Ecco dunque com’è finita la sfida tra la “belva” Francesca Fagnani e la “iena” Veronica Gentili. Debuttati entrambi di martedì, ma con una settimana di differenza, Belve è ripartita il 26 settembre registrando un boom pari al 10% di share e vantando ben 1.637.000 spettatori (anteprima a 1.420.000 e il 7.1%).

Le Iene, invece, riparto martedì 3 ottobre, ha portato a casa l’8,5% di share per un totale di ben 1.139.000 spettatori (presentazione dalle 21.16 alle 21.38: 1.282.000 – 5.9%). Il primo round, quello del debutto, lo porta indubbiamente a casa Francesca Fagnani.

Resta il fatto che, comunque, malgrado Veronica Gentili abbia perso il debutto, può comunque consolarsi avendo conquistato un buon inizio di stagione. Ma non è tutto. Il primo episodio delle Iene, infatti, pur avendo perso il confronto nel debutto, riesce a vincere sul secondo appuntamento di Belve, in onda sempre martedì 3 ottobre, fermatosi “solo” al 6.3% di share, in calo di circa il 40%.

Insomma, il primo “incontro” ha incoronato il suo vincitore, ma la sfida tra le due conduttrici è più accesa che mai e si prospetta essere uno degli scontri più interessanti tra Rai e Mediaset. Dunque, ora sorge una domanda: chi preferisce il pubblico tra Francesca Fagnani e Veronica Gentili e, perché no, con chi preferirebbe uscire a cena? Fatecelo sapere votando sul sondaggio di Affaritaliani.it.