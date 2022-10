"Berlusconi files" fanno volare Mentana: fa 5 volte gli ascolti della Balivo

Ascolti tv, Diario Politico di Mentana fa 5 volte i numeri della Balivo grazie ai Berlusconi file

‘Diario Politico’ del pomeriggio, in onda tra le 17.00 e le 20.00 vola negli ascolti tv di mercoledì 19 ottobre: quintuplicati, in questa occasione, i numeri (610mila spettatori e 5,3%) della fascia che appartiene a “Lingo” di Caterina Balivo. Enrico Mentana festeggia i dati Auditel grazie all'effetto Berlusconi, per le vicende legate alle registrazioni ‘segrete’ del leader di Forza Italia, rese pubbliche da LaPresse e trasmesse dalla tv di Urbano Cairo. Addirittura tra le 17.30 e le 18.00, il programma - con diversi protagonisti tra cui Dario Fabbri, Tommaso Labate, Franco Bechis, Agnese Pini, oltre ovviamente Paolo Celata e Alessandra Sardoni - ha sfiorato l’8%.

Ascolti tv, volano anche il TgLa7 e la Gruber

Sulla scia dello speciale, accelera tutta la serata di LA7: il tg di Mentana delle 20.00 viene visto da 1,6 milioni con l'8,13% di share, Lilli Gruber supera quota 2 milioni con “Otto e Mezzo” (Beppe Severgnini, Lucio Caracciolo, Sarina Biraghi e Alessandro De Angelis gli ospiti), raggiungendo il 9,61% di share e staccando nettamente la concorrenza di Rete 4 con Barbara Palombelli (a 1,1 milioni e 5,6% con ‘Stasera Italia’).