Ascolti tv, Bocelli battuto dal film di Rai2. DiMartedì vince tra i talk show

Ascolti tv, Bocelli battuto dal film di Rai2

Gli ascolti tv di martedì 28 aprile il film divertente 'Finalmente sposi' su Rai2 che incassa più telespettatori, di 'Un nuovo giorno - Andrea Bocelli Live' su Rai1. Rispettivamente 2.844.000 telespettatori e uno share del 10% per la seconda rete, 2.697.000 con uno share del 10,6% (lievemente superiore per la maggiore durata del programma) per il primo canale di viale Mazzini. La scorsa settimana ancora Rai1 con Stasera Laura-Ho creduto in un sogno aveva fatto meglio con il 13,33% e 3,447 milioni.

La serata del prime time ha visto sostanzialmente spalmato il pubblico televisivo sull'offerta dei canali generalisti. A breve distanza in terza posizione Canale 5 con il film per la tv 'Karol, un Papa rimasto uomo', visto da 2.327.000 telespettatori pari al 10,24%. Appena fuori dal podio, sempre per numero di telespettatori, Italia 1 con 'Le Iene Show', che ha registrato 2.173.000 telespettatori e il 10,59% di share. Su Tv8 il film 'Spider-Man: Homecoming' ha ottenuto 896.000 telespettatori (3,48%) e Nove chiude la classifica con il film 'Sei giorni, sette notti', visto da 669.000 telespettatori pari al 2,39% di share.

Ascolti tv, DiMartedì vince tra i talk show

Nella gara degli ascolti tv tra i talk show del prime time di martedì 28 aprile vince La7 con diMartedì, che ha fatto il 7% con 1,786 milioni, davanti a Fuori dal coro su Rete 4 con il 7% e 1,494 milioni e a #Cartabianca su Rai3 con il 5,7% e 1,418 milioni.

Ascolti tv, Striscia la Notizia vince l'access prime time

Nell'access prime time gli ascolti tv premiano Canale 5 con 'Striscia la notizia' che ha incassato 5.444.000 telespettatori e uno share del 18,32%, mentre 'Soliti Ignoti - Il ritorno' di Rai1 ne ha totalizzati 5.321.000 con il 17,94% di share. Nel preserale invece Rai1 con 'L'Eredità' è avanti con 4.460.000 telespettatori e il 18,78% di share, e Canale 5 segue con 'Avanti un altro!', visto da 4.237.000 pari al 18,43%. Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate le 24 ore con 4.425.000 telespettatori e il 33,57% di share. I canali Mediaset hanno conquistato invece la prima serata, con il 35% di share e 10.266.000 telespettatori, e la seconda serata con 5.398.000 e il 37,13% di share.