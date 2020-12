MediaTech

Giuseppe Conte (Lapresse) Ascolti tv, Bruno Vespa super con Giuseppe Conte. Il premier batte Salvini Porta a Porta di Bruno vespa con Giuseppe Conte ospite supera il 14%% in seconda serata. Il programma di Rai1 è stato seguito da è stato seguito da 1.269.000 spettatori con uno share del 14.5%. Numeri ancora migliori di quelli del giorno prima, quando era stato ospite Matteo Salvini e Porta a Porta aveva conquistato 1.023.000 spettatori e il 12% di share. Ascolti tv, Alberto Angela vince. Fratelli Caputo sopra 3,3 milioni Vittoria di Rai1 nel prime time di mercoledì 23 dicembre con la replica di 'Ulisse - Il piacere della scoperta: Gerusalemme ai tempi di Gesù'. Il programma di Alberto Angela è stato seguito da 3.732.000 telespettatori (share del 15,94%). Buono l'esordio dei 'Fratelli Caputo' su Canale 5: la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci è stata vista da 3.385.000 telespettatori (share del 14,82%). Ascolti tv, Chi l'ha visto? sul podio Podio degli ascolti tv di Rai3 con 'Chi l'ha visto?' che ha guadagnato 1.897.000 telespettatori e uno share dell'8,26%. Quarta posizione di Rai 2. il film 'Alla ricerca di Nemo' ha ottenuto 1.475.000 telespettatori e uno share del 5,83% mentre su Italia1 il programma 'Le Iene presentano' L'incredibile viaggio di Marika' ne ha guadagnati 1.131.000 raggiungendo uno share del 4,76%. Ascolti tv, Barbara Palombelli scende in prime time Su Retequattro 'Stasera Italia News Speciale' è stato seguito da 749.000 telespettatori (share del 3,23%). Il programma di Barbara Palombelli cala rispetto alla scorsa settimana quando aveva ottenuto 1.138.000 spettatori (5.1%). Ascolti tv, TV8 crolla allo 0,4% Su La7 il film 'Parenti Serpenti' ha ottenuto 709.000 telespettatori e uno share del 2,86%. Chiudono gli ASCOLTI TV del prime time il film 'Apocalypto', che sul Nove ha ottenuto 444.000 telespettatori e uno share del 2% e Tv8 che con 'Venti20… Quasi 21' ha ottenuto 94.000 telespettatori (share dello 0,4%). Ascolti tv, Lilli Gruber stacca Barbara Palombelli In access prime time Stasera Italia News è stato visto da 1.162.000 (4.6%) nella prima parte e 1.064.000 (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber vince la sfida con 1.840.000 spettatori (7.1%). Bene Tg2 Post con 1.102.000 spettatori (4.2%)