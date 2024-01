Ascolti tv, Canale 5 straccia RaiUno. I dati sono chiarissimi. Eccoli

Ascolti tv, i dati di sabato 20 gennaio



Nella serata di ieri, sabato 20 gennaio 2024, su Rai1 – dalle 21:30 alle 00:10 – la seconda puntata di Tali e Quali ha conquistato 2.899.000 spettatori pari al 17.2%. Su Canale5 – dalle 21:27 alle 00:51 – C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 4.655.000 spettatori con uno share del 30.5%. Lo scrive il sito internet www.davidemaggio.it.



Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 881.000 spettatori con il 4.6% mentre F.B.I. International raggiunge 751.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 la prima tv di Sing 2 – Sempre più forte ha radunato 649.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rai3 Quinta Dimensione – Il futuro è già qui coinvolge 443.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 La signora dello zoo di Varsavia totalizza un a.m. di 400.000 spettatori (2.4%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 955.000 spettatori con il 5.1% (Buonanotte di 7 minuti: 388.000 – 2.5%). Su Tv8 – dalle 20:24 alle 00:15 - 4 Ristoranti sigla 402.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Queen – Days of Our Lives cattura l’attenzione di 259.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 Eliminators arriva a 401.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 I segreti di Wind River si porta a 374.000 spettatori (2%). Su Iris The Jackal ha raggiunto 505.000 spettatori (2.8%). Su RaiMovie Scusate se esisto! registra 283.000 spettatori (1.5%). Su RaiPremium Doc – Nelle Tue Mani 3 in replica raccoglie 318.000 spettatori (1.8%). Su TopCrime Poirot non sbaglia interessa 444.000 spettatori (2.4%).

Su Rai1 Affari Tuoi gioca con 5.153.000 telespettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.248.000 spettatori con il 16.8%. Su Rai2 TG2 Post segna 592.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.169.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Chesarà… interessa 669.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 599.000 individui all’ascolto (3.2%) nella prima parte e 621.000 individui all’ascolto (3.2%) nella seconda parte. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 288.000 spettatori (1.5%).

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.273.000 spettatori pari al 22.1% mentre L’Eredità Weekend ha registrato 4.295.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 2.624.000 spettatori (18.5%) mentre Avanti un Altro! Weekend ha convinto 3.288.000 spettatori (20.3%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (309.000 – 2.3%), Squadra Speciale Cobra 11 raduna 349.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 453.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 381.000 spettatori (2.5%) e C.S.I. Miami raggiunge 548.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.512.000 spettatori pari al 14.6% mentre Blob segna 926.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 536.000 spettatori (3%). Su Tv8 4 Hotel appassiona 279.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 316.000 spettatori medi (share del 2%).