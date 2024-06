Ascolti tv, Caro presidente un anno: oltre 4 mln per l'omaggio a Berlusconi

Ascolti tv, Caro presidente un anno: oltre 4 milioni per l'omaggio a Silvio Berlusconi

Ieri, mercoledì 12 giugno 2024, oltre 4 milioni di telespettatori (4.046.000) hanno seguito “Caro Presidente, un anno dopo”, il documento in ricordo di Silvio Berlusconi in onda in simulcast sulle Reti Mediaset e su Tgcom24 nel giorno della sua scomparsa.

L’omaggio al Fondatore di Mediaset, in onda nell’access prime time su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24, ha ottenuto una share del 21.8 %.

“Caro Presidente, un anno dopo”, realizzato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, ha avuto inoltre più di 9 milioni 500 mila contatti.

In particolare, gli ascolti sulle singole Reti: