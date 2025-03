Ascolti tv, sabato sera a colpi di share: C'è Posta per te vs L'Eredità di Liorni. Ecco chi ha vinto

Ascolti tv/ C’è Posta per Te chiude con un altro trionfo (30.6%), lo speciale de L’Eredità doppiato (15.3%)

Ennesima sabato sera a colpi di share: a trionfare anche questo weekend è Maria De Filippi con l'ultima puntata di C'è Posta per te. Il programma di Canale 5 chiude con il botto al 30,6%, raccogliendo 4.396.000 spettatori. Secondo posto per Rai1 con L’Eredità – Viva l’Amore, in onda dalle 21:34 alle 00:15, che ha intrattenuto 2.373.000 spettatori pari al 15.3% di share.

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 742.000 spettatori pari al 4% e F.B.I. International 645.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Asterix & Obelix – Il regno di mezzo ha radunato 955.000 spettatori (5.6%). Su Rai3, dopo la presentazione (710.000 – 3.8%), Indovina Chi Viene a Cena raggiunge 747.000 spettatori e il 4.2% (Extra a 577.000 e il 3.6%). Su Rete4 Banana Joe totalizza un a.m. di 780.000 spettatori (4.6%).

Su La7 In Altre Parole, dalle 20:44 alle 23:24, conquista 1.028.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 230.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 478.000 spettatori con il 3%. Sul 20 Il risolutore – A Man Apart è seguito da 351.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Hinterland è scelto da 113.000 spettatori (0.6%). Su Iris Il rapporto Pelican interessa 366.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiMovie Il colibrì è visto da 206.000 spettatori (1.2%). Su RaiPremium Che Dio ci Aiuti 8 è la scelta di 130.000 spettatori con lo 0.7%. Su La5 Rosamunde Pilcher – Quattro palloncini e un funerale arriva a 268.000 spettatori e l’1.5%. Su TopCrime Maigret ha un dubbio segna 231.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv access prime time

Access Prime Time/ Affari Tuoi al 30,1%, Striscia la Notizia al 15,5%

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 5.707.000 spettatori (30.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.937.000 spettatori con il 15.5%. Su Rai2 TG2 Post interessa 493.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.383.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 La Confessione è seguito da 767.000 spettatori con il 4.1% (Finale a 673.000 e il 3.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 868.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 830.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 322.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 504.000 spettatori (2.7%).