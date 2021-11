Ascolti Tv, Che tempo che fa vola all'11.6%. Ospiti Fedez-Lagarde

Ascolti tv, Fabio Fazio conquista l'11.6%: ospite Fedez e Lagarde. Controcorrente raccoglie il 4.4%, Atlantide di Andrea Purgatori il 2.4%

Ha vinto gli ascolti tv di domenica 28 novembre 2021 l'ultimo appuntamento con Cuori, su Rai1, che ha conquistato 4.341.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale5 All Together Now – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 2.260.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 932.000 spettatori (3.8%) e N.C.I.S. New Orleans 822.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Jurassic World – Il regno distrutto ha intrattenuto da 1.239.000 spettatori (6%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa fino alle 22.13 conquista 2.795.000 spettatori (11.6%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo fino alle 23:40 1.993.000 spettatori (10.3%). Ospiti della puntata Fedez e la presidente della Bce, Christine Lagarde. Su Rete4 Controcorrente ha raccolto 803.000 spettatori (4.4%). Su La7 Speciale Atlantide è stato seguito da 502.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove la seconda e ultima puntata di Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30… ha intrattenuto 320.000 spettatori (1.4%). Su Cielo L’immortale è stato visto da 347.000 spettatori (1.6%).

Access prime time, Controcorrente vince sul duo De Gregorio-Parenzo e supera il 4.2%

Vince l'access prime time Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai 1, che ha raccolto 4.978.000 spettatori col 20.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint è seguito da 3.129.000 spettatori con il 12.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha intrattenuto 1.265.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.733.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rete4 Controcorrente raccoglie 1.001.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 1.047.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 800.000 spettatori (3.3%).

Daytime Pomeriggio, testa a testa tra Rai1 e Canale5: Amici al 19.5%

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.340.000 spettatori (20%) nella prima parte e 3.147.000 spettatori (19.7%) nella seconda parte. A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.525.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale5 Amici incolla 3.196.000 spettatori (19.5%), mentre Verissimo conquista 2.472.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e 2.519.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Il Natale più bello di sempre ha raccolto 510.000 spettatori con il 3.1%. A seguire Mompracem – L’isola dei documentari ha interessato 394.000 spettatori (2.5%) e Shakespeare & Hathaway 300.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Lucifer ha intrattenuto 373.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio, 358.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio, 407.000 spettatori (2.6%) nel terzo episodio e 410.000 spettatori (2.5%) nel quarto episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 2.779.000 spettatori (16.3%). Kilimangiaro ha interessato 1.099.000 spettatori (7%) nella prima parte e 1.486.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Su Rete4 I tre giorni del Condor ha convinto 492.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 la replica di Non è L’Arena ha raccolto 328.000 spettatori (2%).