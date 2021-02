Ascolti tv, "Ciao Maschio" parte bene. Fortunato debutto per la De Girolamo

A confermare la strepitosa partenza della carismatica neoconduttrice di “Ciao maschio” ce lo cinguetta il sito Blog Social Tv; “Ieri in seconda serata @RaiUno con #CiaoMaschio segna l’8,6 di share con 745.000 spettatori, ottimo risultato per Nunzia De Girolamo e Stefano Coletta”.

Numeri rilevanti per un programma che letteralmente schioda dalla seconda serata, nonostante l’ora tarda, il primo canale di Viale Mazzini dal 4%, al quale era ancora da 3 settimane. Una bella novità del panorama televisivo italiano, il cui sipario si è aperto nel migliore dei modi con i primi ospiti d’eccezione; Il Sindaco Luigi de Magistris, il ballerino e showman Stefano De Martino e l’attore Francesco Paolantoni.

Ad interagire con loro una illustre “Ex” della politica italiana (già Ministro) prestata per 8 settimane al piccolo schermo, ieri notte sotto una nuova e spumeggiante veste di padrona di casa, in Tailleur mozzafiato e outfit impeccabile. E se lo charme di Nunzia non delude, anzi premia, resta comunque la curiosità di sapere i nomi del prossimo parterre, sempre composto da un trittico di volti noti, politico compreso.