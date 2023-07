Ascolti TV, Alcaraz-Djokovic: la finale di Wimbledon fa volare l'audience Sky

Ascolti TV, la finale di Wimbledon fa volare l'audience di Sky. Lo scontro Alcaraz-Djokovic è il terzo di sempre

Il grande spettacolo di Wimbledon, nella cui finale hanno visto il confronto Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ha fatto il botto. Di ascolti, si intende.

Come riporta il sito Primaonline.it, infatti, la sacra erba di Wimbledon ha infatti monopolizzato (o quasi) l’attenzione degli sportivi domenica 16 luglio. In primo piano l’incontro di tennis tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, in onda dalle 15.00 per più di cinque ore.

Ebbene, la finalissima vinta in cinque set dal giovane giocatore spagnolo, che ha rimontato e superato il grande tennista serbo, ha ottenuto704 mila spettatori ed il 7,1% di share live su Sky e poi, inoltre, almeno 120 mila spettatori che hanno usato SkyGo per guardare il match, vero record. Il match di ieri, infatti, risulta tra i più visti di sempre ma arriva dietro, in termini di spettatori broadcast, Djokovic-Berrettini del 2021 e del mitico confronto Federer-Djokovic del 2019.

Considerando sia le visioni effettuate da big screen che quelle da Sky Go, la finale maschile di Wimbledon ha raccolto complessivamente una total audience di 825 mila spettatori medi.

Gli studi di approfondimento della finale hanno ottenuto 180 mila spettatori medi per il pre e 168 mila spettatori medi per il post. Nelle due settimane di evento, lo studio di apertura di giornata ha raccolto mediamente 93 mila spettatori e “The insider” ha mediato 102 mila spettatori.

Ascolti TV, la finale di Wimbledon fa volare l'audience di Sky. I numeri

L’edizione 2023 – conclusa ieri – è stata la migliore di sempre su Sky, registrando un ascolto medio sui live di 173 mila spettatori e un contributo sulle 24 ore di oltre 70 mila, con una copertura di 3 milioni 894 mila contatti unici.

Da evidenziare inoltre le performance di ascolto per l’ottavo di finale tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz andato in scena lo scorso 10 luglio, che aveva ottenuto 516 mila spettatori medi e il 3,6% di share, con un picco di 717 mila spettatori medi e il 4,4% di share, e per la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic di venerdì 14 luglio, che aveva raggiunto una media di 537 mila spettatori per il 6,3% di share tv.

Una prestazione ottima ottenuta del resto in una domenica avara di eventi, Tour a parte, avara di eventi.