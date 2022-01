MediaTech

Domenica, 23 gennaio 2022 Ascolti tv, De Filippi regina del sabato: C'è Posta per Te batte Tali e Quali Carlo Conti in onda su Rai1 cresce, ma si ferma al 18,8% di share. In access prime time In Onda sorpassa i Migliori Fratelli di Crozza