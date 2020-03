Ascolti Tv: De Filippi vince (fiaccamente) la serata. Bene Propaganda Live

Gli ascolti Tv e i dati Auditel delle reti generaliste risentono pesantemente dell'effetto pandemia. Malgrado l'isolamento dei telespettatori in casa, i programmi di prima serata delle due ammiraglie non brillano per risultati, e su Rai1 Ulisse – Il Piacere della scoperta di Alberto Angela con la replica sulla Principessa Sissi conquista 3.458.000 spettatori (12.9%), battuto da Maria De Filippi su Canale 5 e il suo Amici che vince con 4.345.000 spettatori (18.5%), dati deludenti per la conduttrice. Su Rai2 la serie The Good Doctor sale sul podio con 2.146.000 spettatori (7.3%) trainata da Tg2 Post, superando su Italia 1 il film Trespass con Nicolas Cage e Nicole Kidman e i suoi 1.727.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 lo Speciale Chi l’ha Visto? raduna 1.535.000 spettatori (5.8%), e su Rete4 Quarto Grado segna 1.410.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Zoro con il suo Propaganda Live diverte e informa 1.380.000 spettatori con uno share del 6%. Su TV8 Italia’s Got Talent totalizza 729.000 spettatori con il 2.7% di share e sul Nove Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza in replica fa ridere 775.000 spettatori (2.6%).

In access prime time, la triplice disfida dei talk show vede Tg2 Post crescere del doppio rispetto al 2019. L’approfondimento condotto da Manuela Moreno ottiene una media del 6,70% di share con punte del 7,50, mentre lo scorso anno registrava uno share medio del 3.83%. Lo spazio diretto da Gennaro Sangiuliano prevale da giorni su Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli su Rete4, e si avvicina ai risultati di Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7. Ieri Tg2 Post ha ottenuto il 5.6% di share con 1.757.000 spettatori, Stasera Italia 1.711.000 con il 5.6% nella prima parte e 1.710.000 (5.4%) nella seconda, e Otto e Mezzo 2.766.000 spettatori (8.8%).