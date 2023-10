Ascolti tv, De Girolamo a rischio sostituzione: spunta il nome di Giletti

Flop Avanti Popolo, la Rai pensa a sostituire De Girolamo: ecco i due nomi papabili

Nunzia De Girolamo al capolinea? Come testimoniano i dati Auditel sugli ascolti televisivi, il programma di Rai 2 “Avanti popolo!” non sta ottenendo i risultati sperati. Anzi. Nelle prime tre puntate, lo share non ha mai dato segni confortanti.

Da tempo aleggiano voci su un possibile arresto anticipato al programma, ma non solo. Nelle ultime ore, un’indiscrezione clamorosa sta facendo saltare sulla sedia i dirigenti di viale Mazzini. Sì perché al posto della De Girolamo, evidentemente in difficoltà, potrebbe arrivare un nome di spicco.

Secondo Dagospia, il primo papabile sostituto sarebbe Massimo Giletti. Il suo ritorno in prima serata su Rai 3 (che però non ha ancora definito ufficialmente il suo accordo con la tv di Stato) potrebbe essere visto di buon occhio dopo il grande esodo di tanti volti e conduttori che hanno lasciato la Rai preferendo altre reti (basti pensare a Bianca Berlinguer o a Fabio Fazio).

In alternativa a Giletti, sempre secondo Dagospia, il secondo nome sarebbe quello di Antonello Piroso, molto seguito su Virgin Radio. Di recente, Piroso è stato ospite proprio ad Avanti Popolo e pare che i suoi interventi siano piaciuti molto. Senza mai dimenticare che Antonello Piroso gode della profonda stima e amicizia della premier Giorgia Meloni, un dato che certamente verrà preso in considerazione.