Ascolti tv, De Girolamo non si schioda: Avanti Popolo ancora sotto il 3%

Ascolti tv, De Girolamo non decolla. Avanti Popolo fermo al 2,5-2,7% di share

Il programma in onda su Rai 3 e condotto da Nunzia De Girolamo non decolla e si ferma ancora sotto il 3% di share. In particolare ieri sera, martedì 31 ottobre 2023 ha raccolto 420.000 spettatori pari al 2.7%. Dati non entusiasmanti, in linea con la settimana scorsa quando il talk aveva raggiunto 432.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Nemmeno quindi il colpaccio con un ospite in esclusiva: in studio per la prima volta in un faccia a faccia, c'era la ragazza vittima della violenza di sette giovani al Foro Italico di Palermo lo scorso 7 luglio, non è riuscito a far salire gli ascolti.

La De Girolamo ci aveva già provato invitando in studio- due settimane fa- Fabrizio Corona, assoluto protagonista del caso Calcioscommesse che ha coinvolto diversi giovani professionisti di Serie A. Insomma, il clima non è dei migliori per il programma di Rai 3. E a rincarare la dose ci si mette anche la concorrenza: il martedì sera De Girolamo deve fare i conti con colossi dal calibro di “È sempre Cartabianca” (Rete 4) e “Dimartedì” (La7).