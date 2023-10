Ascolti tv, debutto bomba per Report: Ranucci fa il record con La Russa

Ascolti tv ieri 8 ottobre 2023: Dritto e Rovescio batte in Onda con 709mila spettatori per il 5,5% di share

Rai1 vince la sfida degli ascolti tv della domenica con Cuori, che ha appassionato 2.876.000 spettatori pari al 18% di share. La prima puntata di Report su Rai3 arriva a 2.061.000 spettatori con l’11.4% di share. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci nella scorsa edizione aveva esordito di lunedì con 1.618.000 spettatori (8.9%). Caduta Libera – I Migliori su Canale 5 segue con 1.521.000 spettatori pari all’11% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 8 ottobre 2023 per le altre reti: TG2Post – Speciale con un approfondimento sull'attacco di Hamas a Israele con 566.000 spettatori (3.1%), FBI – Most Wanted su Italia 1 con 1.004.000 spettatori (6.5%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 709.000 spettatori (5.5%), In Onda su La7 con 449.000 spettatori (2.7%), Il GP del Qatar di F1 in differita su TV8 con 834.000 spettatori (5.5%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 417.000 spettatori (2.6%).

La scorsa domenica il programma condotto da Paolo Del Debbio aveva ottenuto 906.000 spettatori (7.1%) mentre la coppia Luca Telese - Marianna Aprile raggiungeva 647.000 spettatori (4%).