Ascolti tv, Del Debbio riparte al 7,4% di share con ospite Ignazio La Russa: Formigli battuto

Ascolti tv ieri 12 settembre 2024: Piazzapulita apre la nuova edizione con 848mila spettatori per il 6,8% di share

Kostas su Rai1 è il programma più visto nella prima serata del giovedì con 3.268.000 spettatori pari al 21.1% di share. Segue Endless Love su Canale 5 con 2.265.000 spettatori per il 14.5% di share. Terzo posto per la la nuova stagione di Dritto e Rovescio su Rete 4 con ospite il Presidente del Senato Ignazio La Russa che ottiene 935.000 spettatori per il 7.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 12 settembre 2024 per le altre reti: Creed III su Rai2 con 326.000 spettatori (2%), il ritorno di Donne sull'orlo di una crisi di nervi su Rai3 con 629.000 spettatori (4.1%), The Batman su Italia 1 con 662.000 spettatori (5%), la prima puntata di Piazzapulita su La7 con 848.000 spettatori (6.8%), Prima o poi mi sposo su TV8 con 358.000 spettatori (2.2%), Only Fun Comico Show sul Nove con 538.000 spettatori (3.3%).