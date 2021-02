Ascolti tv: Del Debbio su e batte Formigli, Gruber in calo vince su Palombelli

Ascolti tv talk show

Su Retequattro 'Dritto e Rovescio' cresce e vince la prima serata con 1.166.000 telespettatori e il 6,12% di share, superando 'PiazzaPulita' su La7 che ha conquistato 1.086.000 telespettatori scendendo (di poco) a 5,7%.

Nell’access prime time su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo batte ancora la Palombelli, ma scende a 2.118.000 spettatori e il 7.7% di share, mentre su Rete4 Stasera Italia raduna 1.237.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 1.081.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte.

Ascolti tv prima serata

'Che Dio ci aiuti' senza rivali. I due episodi della sesta stagione della fiction di Rai1 infatti hanno stravinto la serata con 5.699.000 telespettatori e il 21,27% di share nel primo, e 5.352.000 e il 24,75% nel secondo. Segue a molta distanza Italia 1 con 'La Pupa e il Secchione e Viceversa' che ha ottenuto 1.436.000 telespettatori e il 7,5% di share, superando la rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, che ieri sera con 'Animali fantastici e dove trovarli' ha totalizzato 1.286.000 telespettatori e il 6,47% di share.

Appena fuori dal podio per numero di telespettatori ottenuti (1.256.000) Tv8, con la partita di Europa League Granada-Napoli che ha segnato il 4,68% di share. Su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha registrato 1.166.000 telespettatori e il 6,12% di share, seguito da 'PiazzaPulita' su La7 che ha conquistato 1.086.000 telespettatori e il 5,7%. Su Rai 'Lui è peggio di me' ha interessato 975.000 telespettatori e il 4,22% di share, mentre su Rai2 'Gods of Egypt' ne ha ottenuti 819.000 con il 3,68%. Infine Nove con 'Un amore a cinque stelle' ha registrato 510.000 telespettatori e il 2,11% di share.

Su Focus – dalle 21.02 alle 23.02 – In diretta da Marte – Missione Perseverance ha raccolto 1.103.000 spettatori con il 4.2%. Su Sky Uno Masterchef 10 registra 965.000 spettatori (3.5%), nel primo episodio, e 931.000 spettatori (4.4%), nel secondo episodio.

Ascolti tv access prime time

Nell'access prime time vince Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno', visto da 4.885.000 telespettatori pari al 17,71% di share, mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' ne ha ottenuti 3.692.000 con il 13,32%. Anche nel preserale domina la rete ammiraglia Rai con 'L'Eredità' e i suoi 4.711.000 telespettatori (21,84%), contro i 3.507.000 e il 16,64% di 'Caduta libera!', il programma concorrente di Canale 5.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.237.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 1.081.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.118.000 spettatori (7.7%).

Nel complesso le reti Rai hanno fatto l''en plein' aggiudicandosi la prima serata, con 9.260.000 telespettatori e il 34,09%, la seconda serata con 4.027.000 e il 33,07%, e l'intera giornata con 3.914.000 telespettatori e il 35,5% di share.

Masterchef Italia, oltre 1 milione di spettatori e quasi il 4% di share

Mentre il giorno della finale di Masterchef Italia si avvicina, ieri ci sono state altre due eliminazioni: nella Masterclass restano solo in 6 a competere per il titolo di vincitore della decima edizione. Negli episodi di ieri, hanno dovuto togliere i rispettivi grembiuli Jia Bi ed Eduard, mentre rimangono in corsa Antonio, Azzurra, Federica, Francesco ''Aquila'', Irene e Monir, che ormai intravedono sempre più da vicino la finalissima e la possibilità di presentare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli il proprio menu ideale, nel corso dell'ultima sfida.

In termini di ascolti, l'appuntamento di ieri col cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, su Sky Uno/+1 e on demand, si mantiene sugli ottimi livelli di sette giorni fa con 1.079.610 spettatori medi e il 3,91% di share, un dato in crescita del +26% rispetto agli omologhi episodi dello scorso anno; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1.119.562 spettatori medi e il 3,54% di share, con il 69% di permanenza e 1.611.704 contatti (+23% sulla stagione precedente); il secondo, ha totalizzato 1.039.657 spettatori medi e il 4,41% di share, con il 76% di permanenza e 1.367.886 contatti (+30% sulla stagione precedente). Durante la messa in onda, anche questa settimana Sky Uno è stato il canale più visto dagli abbonati Sky.

Ancora una forte crescita per il risultato sui sette giorni: gli episodi della scorsa settimana hanno infatti raggiunto una media serata di 2.103.669 spettatori, sugli stessi livelli dei due episodi precedenti ma in aumento del +23% rispetto alla scorsa stagione.