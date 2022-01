Ascolti tv, Doc devastante: Luca Argentero torna e mette ko pure il Milan

Ascolti tv, Doc – Nelle tue Mani con Argentero vola oltre il 30%

La prima puntata della seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani fa un vero e proprio boom negli ascolti tv di giovedì 13 gennaio 2022. Rai1 stravince in prime time con 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share.

Ascolti tv, Doc trionfa. Milan-Genoa staccato dalla fiction di Argentero

Neanche il calcio riesce a contrastare la fiction Rai con Luca Argentero. Su Canale 5 il match di Coppa Italia Milan-Genoa (che ha visto i rossoneri vincere 3-1 ai supplementari in rimonta contro i Grifoni dell'ex Shevchenko) viene visto da 3.143.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Ascolti tv, Del Debbio stacca Formigli

Tra i talk show, Dritto e Rovescio vince la sfida contro PiazzaPulita: Rete 4 e Paolo Del Debbio viaggiano veloce con 1.030.000 spettatori con il 5.6% di share, mentre Formigli e La7 ottengono 845.000 spettatori con uno share del 4.6%. Tra gli altri programmi in prime time: Rai2 Costa Concordia: Cronaca di un Disastro è stato visto da 1.016.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti viene scelto da 1.311.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Tabaccaio di Vienna tocca 1.076.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su TV8 Sarah – La Ragazza di Avetrana segna l’1.2% con 274.000 spettatori mentre sul Nove Tutte contro Lui guardagna 402.000 spettatori (1.7%).

Doc - Nelle tue Mani, la soddisfazione di Lux Vide

Luca Bernabei, produttore DOC e AD Lux Vide commenta il trionfo di Doc: "Oggi vince il nostro Paese e vince una storia intorno alla quale si sono raccolti i cuori di oltre 7 milioni di spettatori, che ringrazio per l’affetto che ci hanno dimostrato. Questa stagione di Doc è stata concepita nel periodo più buio della pandemia. È stata fatta crescere con il desiderio di raccontare il dolore, ma anche la speranza di un Paese che sta affrontando la sfida più dura degli ultimi decenni. Ci abbiamo lavorato con la certezza di scorgere una luce anche nei momenti più bui. Di trovare un senso anche nelle esperienze più terribili. DOC mostra come da queste sfide si può uscire solo uniti, prendendoci cura gli uni degli altri, nelle nostre famiglie e nel nostro lavoro. E’ un messaggio a cui credo molto come uomo e come produttore ed un tributo ai medici che sono in prima linea, a rischiare la vita per noi! DOC è un progetto ambizioso, frutto del duro lavoro di una squadra eccezionale, che oggi voglio ringraziare: la Rai che ha creduto fortemente nel medical drama, gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli, i registi Beniamino Catena e Giacomo Martelli, il magnifico cast guidato da un “condottiero” forte e rigoroso come Luca Argentero e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Un grazie va anche al padre di Doc, un amico e compagno di grandi imprese, il regista Jan Michelini. Con lui e tutto il team lux abbiamo ideato Blanca e Doc, due serie che hanno innovato il modo di fare serialità in Italia e, forse, nel mondo."

“Doc – Nelle tue mani” rappresenta un fenomeno unico a livello nazionale ed internazionale, la serie tv Rai più esportata in tutto il mondo, in grado di competere con le più famose serie medical che all'estero conquistano il cuore di milioni di spettatori". La seconda stagione si conferma uno straordinario successo di pubblico in Italia con oltre il 30% di share ed è pronta a varcare nuovamente a varcare i nostri confini. Ancor prima della messa in onda, infatti, è già stata venduta in Australia, Canada, Venezuela, Francia, Spagna, Olanda, Nigeria e Repubblica Ceca, segno della sua unicità ed originalità dall’appeal globale. Le emozionanti storie del Dott. Fanti e del suo team continueranno, quindi, a girare il mondo, coinvolgendo gli spettatori di ogni Paese", spiega Matilde Bernabei, Presidente Lux Vide.

