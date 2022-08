Ascolti tv, estate da record per i talk show di Rete 4. I numeri

Ascolti tv, Rete 4 vince la scommessa dell'informazione con i talk show di luglio e agosto

Coundown in vista delle elezioni del 25 settembre e su Rete4 sono tornati i classici talk show: prima Paolo Del Debbio giovedì 25 agosto con “Dritto e Rovescio” (esordio con un ottimo 9% di share), poi “Quarta Repubblica” di Nicola Porro a “Fuori dal Coro” di Mario Giordano.

Ma la rete di Mediaset è rimasta accesa sul tema dell'informazione per tutto luglio e agosto e per tutte le sete con “Zona Bianca” (lunedì e giovedì) a “Controcorrente” (martedì e mercoledì), “Quarto Grado-Le Storie” e “Terzo Indizio” (venerdì).

E gli ascolti tv hanno premiato Rete4. L'Auditel certifica infatti che nelle otto settimane estive comprese tra domenica 3 luglio e sabato 27 agosto, secondo quanto riporta Mediaset "Retequattro si è segnalata rete italiana leader d’ascolto nei programmi d’informazione in prima serata: 6,3% di media di share dal lunedì al venerdì nella fascia 21.30-23.30. Una media superiore sia a quella della rete concorrente per programmazione (3,9%) sia a quella del programma Rai lanciato questa estate il martedì sera (5,2%). In pratica, in luglio e agosto, grazie allo stile equilibrato di conduzione e alla ricchezza degli ospiti (tutti i principali leader della campagna elettorale), più di 20 milioni di italianialla settimana hanno seguito i programmi informativi di Retequattro"