Ascolti tv, Fazio boom col Papa (numeri da record!). Giletti e la Meloni ko

Ascolti tv, Papa Francesco da Fabio Fazio: Che tempo che fa oltre il 25%

Papa Francesco re degli ascolti tv: il Pontefice, intervistato da Fabio Fazio, lancia Che Tempo che fa a 6.731.000 spettatori con il 25.4% (e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.18 alle 23.53 arriva a 2.464.000 spettatori con il 12.8% di share). Domenica scorsa il programma di Rai3, in onda dalle 20.42 alle 22.20, aveva interessato numeri super - piazzandosi sul podio in prime time - ma meno della metà di quelli di questa puntata (2.527.000 spettatori con il 10.1%) Papa Francesco super ospite.

Ascolti tv, Fabio Fazio e Papa Francesco battono il ritorno de L'Amica Geniale su Rai1

Fabio Fazio e Papa Francesco vincono la serata e battono persino Rai1 che aveva proposto l'attesissimo ritorno de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta. L'ammiraglia di viale Mazzini ottiene 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share e si piazza seconda (domenica 30 gennaio La Sposa aveva chiuso a 6.925.000 spettatori e il 31.8% di share). Su Canale 5 Paolo Bonolis con Avanti un altro… Pure di Sera! si prende il terzo gradino del podio con 2.484.000 spettatori e l'11.6% di share (in calo lieve, malgrado la concorrenza del Papa, rispetto a sette giorni fa quando era 2.689.000 spettatori pari al 12.1% di share).

Ascolti tv, Veronica Gentili e Massimo Giletti (con ospite Giorgia Meloni) sotto il 3% nella serata di Papa Francesco da Fabio Fazio

I talk show rivali di Che tempo che fa pagano dazio nella serata di Papa Francesco. Su Rete4 Controcorrente di Veronica Gentili è stato visto da 524.000 spettatori con il 2.9% di share (sette giorni fa: 685.000 spettatori con il 3.9% di share). Su La7 il ritorno di Non è l’Arena di Massimo Giletti, con ospite Giorgia Meloni, conquista 709.000 spettatori (2.8%) nella prima parte in onda dalle 21.18 alle 22.55 e il 4.5% con 532.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 23.01 alle 24.55. La scorsa settimana LA7 aveva proposto In Onda Prima Serata guadagnando il 3.7% di share con 903.000 spettatori.

