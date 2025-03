Ascolti tv, Fazio sul podio con Federica Brignone. "Tradimento" per Canale 5: raddoppiata da Imma Tataranni

Ascolti tv ieri 16 marzo 2025: Imma Tataranni chiude la stagione davanti a Tradimento

Imma Tataranni chiude la stagione su Rai1 con 4.191.000 spettatori (24.2%) e resta salda al primo posto negli ascolti tv.

La fiction con Vanessa Scalera nel ruolo della sostituta procuratrice di Matera quindi doppia Tradimento, su Canale 5 arriva a 2.085.000 spettatori (12.7%).

Ascolti tv, Che tempo che fa di Fazio vola sul podio con Federica Brignone

Che Tempo Che Fa sul Nove con ospiti Michele Serra, Alessandro Siani, Enrico Brignano, la fuoriclasse dello sci Federica Brignone (a un passo dalla vittoria in Coppa del Mondo e in lotta per tre Coppe di specialità) e Deborah Compagnoni cala leggermente a 1.785.000 spettatori (9.2%) ma sale sul podio. Il picco d’ascolto è di 2 milioni di spettatori (1.972.000) quello di share dell’11%.

Nella precedente puntata Fabio Fazio aveva interessato 1.835.000 spettatori (9.3%).

Il Nove è il terzo canale nazionale in prime time con l’8,9% di share e 4° canale nazionale in seconda serata con il 7,4% di share.

Le Iene su Italia 1 scendono a 1.292.000 spettatori (9.9%). La scorsa domenica la coppia Gentili-Angioni aveva intrattenuto 1.413.000 spettatori (10.1%).

Presadiretta su Rai3 con una puntata dedicata al Fentanyl risale a 958.000 spettatori (5.1%). All'esordio Riccardo Iacona aveva ottenuto 872.000 spettatori (4.6%).

Zona Bianca su Rete 4 si mantiene stabile a 529.000 spettatori (3.8%). Nella puntata precedente Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 558.000 spettatori (3.9%).

Il GP di Argentina di MotoGP su TV8 ottiene 771.000 spettatori (3.9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 16 marzo 2025 per le altre reti: N.C.I.S. su Rai2 con 644.000 spettatori (3.2%), House of Trump su La7 con 449.000 spettatori (2.3%).