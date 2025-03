Federica Brignone ha virtualmente vinto la Coppa del Mondo: Lara Gut ko anche nel 2° SuperG di La Thuile. Goggia super sfortuna

Federica Brignone vince il SuperG di La Thuile davanti a Sofia Goggia

Il secondo SuperG di La Thuile è di Federica Brignone: la 34enne azzurra vince nella gara che si corre a pochi chilometri da casa (a La Salle dove si è trasferita a 6 anni, dopo essere nata a Milano), tra il tripudio della sua gente. Seconda Sofia Goggia per un solo centesimo dopo che era al comando sino all'ultimo intermedio per nove (e ha dunque perso un decimo): una costante sfortunata nella stagione della fuoriclasse bergamasca. Podio per la francese Romane Miradoli che chiude la miglior prova della sua stagione in scia alle due italiane (+0.05). Lara Gut chiude ancora dietro a Federica Brignone: la svizzera chiude quarta (+0.35) - alla pari con la connazionale Corinne Suter - ed è lontanissima in classifica di Coppa del Mondo. Bene tra le italiane Elena Curtoni, sesta, con Marta Bassino in nona posizione.

Da segnalare l'uscita di pista della 21enne tedesca Emma Aicher, vincitrice del primo SuperG a La Thuile, dopo essere transitata prima al secondo intermedio (con 28 centesimi, ma la gara era ancora tutta da decidere).

Federica Brignone a un passo dalla matematica per la Coppa del Mondo di sci: Lara Gut lontanissima

Lara Gut vede sfumare ormai del tutto ogni possibilità di rimonta in Coppa del Mondo generale (ma c'erano pochi dubbi già alla vigilia di questa prova) con 372 punti di ritardo da Federica Brignone a quattro gare della fine. Mancano Discesa, SuperG, Gigante e Slalom delle finali negli Stati Uniti e in palio ci sono 400 punti, ma Gut e Brignone non dovrebbero fare la prova sui pali stretti (che comunque sarà l'ultima gara di stagione e i giochi dovrebbero essere ampiamente fatti).

Federica Brignone - Lara Gut, sorpasso in Coppa del Mondo di Superg: a Sun Valley la sfida finale

La vera notizia del giorno è il sorpasso di Federica Brignone anche nella Coppa del Mondo di SuperG nei confronti di Lara Gut: 5 punti di vantaggio per l'italiana, in questo caso, la sfida sarà apertissima a Sun Valley e il 3 marzo verrà svelato il giallo sulla vincitrice. Sofia Goggia invece non ha più speranza essendo terza a 104 punti dalla leader azzurra di specialità (oltreché in Coppa del Mondo generale).

Federica Brignone si giocherà anche la Coppa del Mondo di Discesa dove è prima con 384 punti davanti a Cornelia Huetter (368) e Sofia Goggia (350), ma pure quella di Gigante con Alice Robinson al comando a 520 punti e lei seconda a 500 (ma se dovesse vincere l'ultima gara sarebbe campionessa a prescindere).

Federica Brignone trionfa nel SuperG di La Thuile: "Ci tenevo a vincere a casa mia"

"Giornata fantastica perché ci tenevo a vincere a casa mia. Oggi ho pensato a tener giù i piedi e basta - ha commentato Federica Brignone ai microfoni di Rai Sport -. Sono stata molto concentrata durante tutta la gara, anche se ho avuto la fortuna di partire con il numero 6 e cogliere la vittoria per una manciata di centesimi. E' qualcosa di straordinario, anche perchè ho molto da giocarmi, per questo dovrò rimanere attenta per le prossime due settimane".

Coppa del Mondo di sci, classifica generale

1 BRIGNONE Federica ITA 1454

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1072

3 GOGGIA Sofia ITA 931

4 LJUTIC Zrinka CRO 790

5 RAST Camille SUI 718

6 HECTOR Sara SWE 692

7 ROBINSON Alice NZL 668

8 COLTURI Lara ALB 586

9 HUETTER Cornelia AUT 583

10 HOLDENER Wendy SUI 526

Coppa del Mondo di sci, classifica SuperG

1 BRIGNONE Federica ITA 570

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 565

3 GOGGIA Sofia ITA 466

4 LIE Kajsa Vickhoff NOR 295

5 MACUGA Lauren USA 283

6 CURTONI Elena ITA 264

7 SUTER Corinne SUI 232

8 VENIER Stephanie AUT 217

9 HUETTER Cornelia AUT 215

10 RAEDLER Ariane AUT 197

Coppa del Mondo, Superg La Thuile

1) Federica Brignone (Italia) 57″95

2) Sofia Goggia (Italia) +0.01

3) Romane Miradoli (Francia) +0.05

4) Corinne Suter (Svizzera) e Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.35

6) Elena Curtoni (Italia) +0.59

7) Ariane Raedler (Austria) +0.64

8) Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) +0.66

9) Marta Bassino (Italia) e Laura Gauche (Francia) +0.69