Fazio vs Veronica Gentili, Che Tempo che fa perde contro le Iene negli ascolti tv dell'autunno 2024 su (quasi) tutte le fasce

Una della sfide più calde della domenica sera è stata quella che ha visto scendere in campo Fabio Fazio contro Veronica Gentili e Max Angioni: Che tempo che fa, fiore all'occhiello del Nove e Le Iene, programma che ha fatto la storia di Italia 1 e che non accenna a perdere colpi. Uno scontro peraltro in una serata complessa con Rai1 e Canale 5 sempre forti, Rai3 a fare da terzo incomodo con le inchieste di Report condotto da Sigifrido Ranucci e spesso con i big match della serie A in campo (via pay).

Ma, tornando al confronto di share autunnale fra Che tempo che fa e Le Iene (dati complessivi aggiornati al 7 dicembre) nelle serate di sovrapposizione com'è andata?

Nelle fasce 25-34 anni e 35-44 i risultati sono simili: il programma di Italia 1 sta ben sopra al 19% e quello di Warner Bros Discovery è rispettivamente all'8,3% e al 6,3%. Lì c'è il divario più netto tra le due trasmissioni con la squadra capitanata da Veronica Gentili che prevale su quella di Fabio Fazio in modo più contenuto anche sui giovanissimi (15-24 con poco meno 3% di share di divario) e 45-54 (con quasi 5% di share di differenza, 13,7 vs 8,8).

Il talk del Nove vince però sugli over 55 con il 9,2% contro il 6% de Le Iene.

Ecco la slide riassuntiva





LEGGI ANCHE