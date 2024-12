Ascolti tv, Floris e Formigli non bastano: Rete 4 stende La7 in prima serata (e nelle 24 ore...) nell'autunno 2024 / I trend

Ascolti tv, La7 vs Rete 4, il confronto di autunno 2024

DiMartedì con Giovani Floris ha fatto volare più volte La7 negli ascolti tv quest'autunno (e non solo), Una giornata particolare di Aldo Cazzullo è stata una delle note più liete (vedi l'articolo il ruggito di Cazzullo, così la prima serata della tv di Urbano Cairo vola con la cultura) in questi mesi e i vari Piazzapulita by Corrado Formigli, piuttostoché Propaganda Live di Diego 'Zoro' Bianchi hanno uno zoccolo duro di pubblico che non li abbandona mai. Senza dimenticare Massimo Gramellini nel weekend (In Altre Parole) e Corrado Augias con la sua Torre di Babele il lunedì.

La7 bene però... ha perso il confronto con Rete 4, l'altro canale per eccellenza che punta su talk show e trasmissioni di approfondimento in prima serata con schierati i vari Nicola Porro (Quarta Repubblica), Bianca Berlinguer (E' sempre Cartabianca), Mario Giordano (Fuori dal Coro), Paolo Del Debbio (Dritto e Rovescio), Gianluigi Nuzzi (Quarto Grado con la cronaca che vale spesso il podio del venerdì sera) e Giuseppe Brindisi (Zona Bianca).

O meglio, se La7 si è mostrato più volte molto forte nella fascia 20.30/22.30 (vedi ad esempio i dati di novembre, col terzo posto assoluto), una sorta di 'terra di mezzo' tra access e prime time - col Tg La7 di Enrico Mentana che in precedenza (alle 20) prepara il terreno lanciando la rete, Otto e Mezzo di Lilli Gruber padrone della sua fascia e la partenza dei vari talk), nella prima serata vera e propria (21,30-24,30) la battaglia è del canale di Mediaset, stando ai dati aggiornati al 7 dicembre 2024.

Rete 4 infatti ha una media del 5,6% sui sette giorni della settimana, contro il 5,2 di La7. Successo di Rete 4 anche sulle 20 ore. Ecco la grafica

Ascolti tv, Rete 4 batte La7 in prima serata e 24 ore