Ascolti tv 'Forum fenomeno': numeri monstre per Barbara Palombelli tra picco stagionale e media super

Ascolti tv, Forum fa il record stagione. I trend del programma di Barbara Palombelli

Forum vive una 40esima edizione all'insegna del successo negli ascolti tv. Il tribunale più longevo della televisione italiana, martedì 12 novembre 2024 su Canale 5, ha centrato il nuovo primato stagionale sul fronte Auditel: 21.8% di share e 1.565.000 spettatori. A due mesi dall'inizio, la media del programma condotto da Barbara Palombelli è di 1.300.000 spettatori pari al 19% di share.

Forum vince negli ascolti tv. Scheri (Canale 5): "Non smette mai di stupire"

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: commenta il successo di Forum: "Non smette mai di stupire, per la sua capacità di attrazione sul pubblico e per il suo valore nella programmazione di Canale 5. Lo conferma il nuovo record di ascolti, che è da attribuire a Barbara Palombelli, il cui impegno arricchisce un programma storico e molto amato, e alla grande professionalità della squadra autoriale e produttiva. Per l’ammiraglia Mediaset, “Forum” è e resta un gioiello del palinsesto».

Lo Sportello di Forum viaggia veloce negli ascolti tv di Rete 4

Ascolti tv ottimi anche per “Lo Sportello di Forum”, su Rete 4 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14.00 che, dal 9 settembre a oggi, totalizza una media del 6.3% di share e 696.000 spettatori.