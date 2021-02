Ascolti tv: Floris stravince. Berlinguer stacca Giordano. La7 vola con Mentana

Ascolti tv, Juventus-Inter stravince contro Daydreamer

Juventus-Inter vince senza problemi la sfida degli ascolti tv di martedì 9 gennaio 2021. Il derby d'Italia trasmesso da Rai1 (con tanto di caos Conte-Agnelli) è stato seguito da 8.383.000 spettatori con il 30% di share. Su Canale5 Daydreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman (protagonista di una foto da favola con Diletta Leotta) chiude in seconda posizione con 2.110.000 spettatori con uno share del 10.6% (in crescita sulla scorsa settimana: 2 milioni con il 9,73%).

Ascolti tv, Stefano De Martino al 9,5% su Rai2

Rai2 super con Stefano De Martino: Stasera Tutto è Possibile finisce sul podio degli ascolti tv e sfiora il secondo di Daydreamer grazie a 2.091.000 spettatori con il 9.5% e numeri in netta crescita su sette giorni fa (1,6 milioni e 7,66%).

Ascolti tv, Floris super. Berlinguer stacca Mario Giordano

Il derby dei talk show del prime time è vinto da Giovanni Floris. Giorni caldissimi per la formazione del governo Draghi e il pubblico sceglie La7 con DiMartedì che conquista 1.568.000 spettatori con il 6.8%. Segue Rai3 con Cartabianca: per Bianca Berlinguer 1.254.000 spettatori con il 5.6%. Chiude Rete4 con Fuori dal Coro di Mario Giordano che viene scelto da 977.000 spettatori (5.1%).

Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo convince 1.024.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 Amore infedele prende 400.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Corpi da reato chiude con 182.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv, Gruber al 7%. Palombelli sotto al 5%

In access prime Canale5 con Striscia la Notizia tocca i 4.048.000 spettatori (14.1%). Gruber e Palombelli in calo (ma c'è la concorrenza di Juventus-Inter). Su La7 Otto e Mezzo raggiunge 2.006.000 spettatori (7%). Battuta Barbara Palombelli: su Rete4 Stasera Italia fa 1.331.000 (4.9%) nella prima parte e 1.309.000 (4.5%) nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post piace a 1.162.000 spettatori (4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età viene visto da 533.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco piace 571.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv, Maratona Mentana supera il 5%

Il preserale vede la vittoria di Rai1 con L’Eredità (5.189.000 spettatori con il 23.2%) davanti a Canale5 con Caduta Libera (3.776.000 spettatori con il 17.4%). Bene La7 con la maratona Mentana: TgLa7 Speciale – dalle 17:05 alle 19:53 – è stato seguito da 860.000 spettatori (5.1%).

Ascolti tv, Porta a Porta sotto al 9%

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 748.000 spettatori con uno share dell’8.6% (presentazione a 1.252.000 e il 7.3%). Su Rai2 Ti Sento fa 385.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte sfiota il 6%: 496.000 spettatori con il 5.8%.

Ascolti tv, Tg1 sfiora i 6,5 milioni. Enrico Mentana vola al 6,5%

I telegiornali vedono la vittoria del Tg1 alle 20 con 6.476.000 (25.4%). Lontano ol Tg5 di Mimun che sfiora ma non raggiunge di 5 milioni: 4.929.000 (19.1%). Bene Enrico Mentana: il Tg La7 viene visto da 1.699.000 (6.5%). Il Tg2 delle 20,30 di Sangiuliano viene visto da 1.899.000 (6.9%). Sempre forte il Tg3 delle 19 che supera i 2,5 mln di spettatori (2.594.000, 12.6%). Il Tg4 delle 18,55 viene scelto da 745.000 (3.6%)