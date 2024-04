Ascolti tv, Generazione Z con Angelo Mellone vola al 5.3%

Ascolti tv, Generazione Z condotto da Monica Setta raggiunge il record del 5,3% di share

Record stagionale per Generazione Z il settimanale del martedì in seconda serata di Rai2 condotto da Monica Setta che ieri ha segnato il 5.3 per cento.

Ospiti di puntata il direttore dell'intrattenimento day time Angelo Mellone e Matteo Plicchi, padre di Vincent il ventenne che si è suicidato in diretta social nell'ottobre scorso travolto dal cyberbullismo.