Ascolti tv, Affari Tuoi-De Martino record pazzesco. Striscia La Notizia? Continua il 'momento faticoso'. E la Gruber...

Ascolti tv ieri 12 settembre 2024: Affari Tuoi-De Martino record pazzesco. Striscia la Notizia, il "momento faticoso" e le parole di Antonio Ricci

Affari Tuoi non smette di stupire e ieri raggiungere il nuovo recordi di 6.005.000 spettatori (28.2%). Striscia la Notizia su Canale 5 scende a 2.886.000 spettatori (13.6%) contro i 2.908.000 spettatori (14.6%) della puntata precedente. L'AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha parlato di "momento faticoso" per il tg satirico. Antonio Ricci ha poi spiegato: "Sono tranquillissimo perché ho già vissuto questi momenti. Striscia sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà. Controllando i dati d’ascolto, al 99,9% Striscia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il 'fenomeno' dei pacchi".

Ascolti tv, Amadeus stabile con Chissà chi è

Chissà Chi è sul Nove riscende a 432.000 spettatori (2.1%) nella prima parte e 526.000 spettatori (2.5%) nella seconda parte di durata maggiore. Amadeus nella puntata precedente 469.000 spettatori (2.4%) nella prima parte e 521.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv, cresce 4 di Sera, ma Otto e Mezzo è ancora lontano

4 di Sera sale ancora a 1.127.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 1.017.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte. Nella puntata precedente Paolo Del Debbio su Rete 4 aveva raggiunto 947.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 774.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Otto e Mezzo su La7 arriva a 1.651.000 spettatori (7.9%). Il mercoledì Lilli Gruber aveva chiuso con 1.629.000 spettatori (8.1%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 12 settembre 2024 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.770.000 spettatori (23.9%), TG2 Post con 546.000 spettatori (2.5%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.372.000 spettatori (7.1%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.128.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole con 1.474.000 spettatori (6.9%).