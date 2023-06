Ascolti tv, Giulia Innocenzi e la prossima inchiesta choc per Report. VIDEO

Ascolti tv, Giulia Innocenzi è volata a Singapore per raccontare della carne di pollo a base cellulare: prodotta senza uccidere nessun animale

Una delle ultime inchieste di Report ha messo in luce tutte le torture, violenze e violazioni delle norme di sicurezza negli allevamenti intensivi italiani. Giulia Innocenzi, che ha realizzato un servizio in cui si parlava proprio di maltrattamenti sui maiali in uno dei centri di produzione del Prosciutto di Parma, è stata addirittura "aggredita".

Ascolti TV, Giulia Innocenzi: la sua ultima inchiesta choc per Report