Ascolti tv, Lilli Gruber-Otto e Mezzo scende (e Del Debbio...). Striscia la Notizia? Con Greggio-Iacchetti ora accelera. Amadeus-De Martino...

Ascolti tv, De Martino comanda con Affari tuoi. Striscia la Notizia recupera

In access prime time non c'è storia: Affari Tuoi spadroneggia con 5.545.000 spettatori (28.4%) che seguono il programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Su Canale 5 Striscia la Notizia - che in settimana ha visto il ritorno della coppia formata da Ezio Greggio ed Ezo Iacchetti - mostra segnali di crescita e viene vista da 3.063.000 spettatori pari al 15.7% (la sera prima erano stati 2.886.000 spettatori pari al 13.6%). Sul Nove Amadeus sfiora il 3%. Chissà chi è raccoglie 423.000 spettatori con il 2.2% nella prima parte di 10 minuti e cresce a 575.000 spettatori con il 2.9% nella seconda parte. Sul fronte giochi e intrattenimento Su Tv8 100% Italia di Nicola Savino piace a 348.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv, Gruber vs Del Debbio, com'è andata tra Otto e Mezzo e 4 di Sera

Attenzione alla guerra dei talk show. A vincere è sempre Lilli Gruber in modo chiaro anche se cala un po'. Ecco dunque Otto e mezzo su La7 a quota 1.452.000 spettatori e col 7.5% (1.651.000 spettatori e il 7.9% giovedì). Su Rete4 4 di Sera di Paolo Del Debbio accusa anch'esso comunque un calo con 1.019.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 964.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte (la sera prima 1.127.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 1.017.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte)

Tra gli altri ascolti tv dei programmi dell'access prime time. Su Rai1 Cinque Minuti di Bruno Vespa viene visto da 4.496.000 spettatori (24.3%), mentre su Rai2 TG2 Post ottiene 520.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine fa 1.238.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.077.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole tocca quota 1.404.000 spettatori (7.2%).

