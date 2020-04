Ascolti tv, Harry Potter batte Checco Zalone. E Floris vs Berlinguer..

Ascolti tv, Harry Potter batte Checco Zalone e Ricchi di Fantasia

Ascolti tv vincenti per 'Harry Potter e i doni della Morte Parte II', l'ultimo film della saga del maghetto trasmesso da Italia 1 che ha conquistato la serata televisiva di martedì, con 4.748.000 spettatori e il 16.7% di share. Al secondo posto, su Rai1, 'Ricchi di Fantasia', con 3.511.000 spettatori e l'11.9% di share.Terzo piazzamento, su Canale 5, per 'Sole a Catinelle' di Checco Zalone con 3.131.000 spettatori e il 10.8% di share. Tra gli altri ASCOLTI TV del prime time bene 'Pechino Express - Le Stagioni dell'Oriente' su Rai2 (2.535.000 spettatori, share 9.4%). 'Inferno' su Tv8 (584.000 spettatori, share 2%), 'G. I. Joe - La Vendetta' sul Nove (535.000 spettatori, share 1.8%).

Ascolti tv, Di Martedì e Floris superano Cartabianca e Fuori dal Coro

La battaglia degli ascolti tv dei talk show di informazione vede la vittoria di Floris. 'DiMartedì' su La7 con 1.828.000 spettatori, share 6.6% batte '#Cartabianca' della Berlinguer su Rai3 (1.470.000 spettatori, share 5.4%) e 'Fuori dal Coro' di Mario Giordano su Rete4 (1.247.000 spettatori, share 5%).

ASCOLTI TV ACCESS PRIME TIME, LILLI GRUBER SFIORA IL 9% SU LA7

Ascolti tv quasi al 9% per Lilli Gruber. La7 Otto e Mezzo fa 2.703.000 spettatori (8.9%). Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5.599.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia fa una media di 5.364.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rete4 Stasera Italia nella prima parte 1.515.000 (5.2%) e nella seconda 1.474.000 (4.8%). Rai2 Tg2 Post arriva al 5.2% con 1.590.000 spettatori. Su TV8 Guess my Age raggiunge 798.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco raccoglie 403.000 spettatori con l’1.3%. Su Italia1 CSI ottiene 1.671.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Non ho l’Età porta 1.109.000 spettatori pari al 3.9% e Un Posto al Sole 1.034.000 (3.4%).