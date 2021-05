Ascolti tv: Fuori dal coro batte DiMartedì e Cartabianca. David flop e...

Ascolti tv di martedì 11 maggio prima serata - Raoul Bova batte i David di Donatello

Buongiorno, mamma! con Raoul Bova su su Canale5, ha vinto la prima serata degli ascolti tv di martedì 11 maggio 2021 3.255.000 telespettatori e uno share del 15,65%. Battuta Rai1 con la cerimonia dei David di Donatello seguita da 2.525.000 telespettatori (share dell'11,58%).

Ascolti tv, Enrico Brignano sul podio con Un'ora sola vi vorrei

Terzo posto per Rai2 con 'Un'ora sola vi vorrei' che ha ottenuto 1.735.000 telespettatori e uno share del 6,9%. Da segnalare che le reti generaliste della Rai si sono aggiudicate la prima serata con 6.760.000 telespettatori e uno share del 26,4% (le reti generaliste Mediaset hanno ottenuto infatti 6.409.000 telespettatori e il 25,1%).

Ascolti tv, Fuori dal coro batte DiMartedì e Cartabianca

Fuori dal podio il programma 'Le Iene Show' su Italia1 ha ottenuto 1.582.000 telespettatori e uno share del 9,3% mentre su La7 'DiMartedì' ha totalizzato 1.115.000 telespettatori e uno share del 5,2%. Su Retequattro 'Fuori dal coro' è stato seguito da 997.000 telespettatori (share del 5,57%) mentre su Rai3 '#Cartabianca' è stata vista da 931.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,3%.

Ascolti tv, Bruno Vespa male (malgrado Giorgia Meloni ospite)

Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'Redemption - Identità nascoste' che è stato visto da 504.000 telespettatori (share del 2,2%) e Tv8 con 'Italia's Got Talent - Best of' che è stato visto da 398.000 telespettatori (share dell' 1,7%).

Ascolti tv di martedì 11 maggio Access Prime Time. Lilli Gruber sopra l'8%

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.804.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.948.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.043.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.092.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.173.000 spettatori con il 4.9%. Un Posto al Sole raccoglie 1.729.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.207.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.192.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.099.000 spettatori (8.1%).

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta di Bruno Vespa (ospite Giorgia Meloni) è stato seguito da 590.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Canale 5 X Style segna 677.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Su Rai2 Fuori Tema piace a 693.000 spettatori con il 3.7%. Una Pezza di Lundini viene visto da 299.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 485.000 spettatori con il 6%.

Viale Mazzini ha vinto anche l'intera giornata con 3.009.000 e il 28,8% superando le reti generaliste Mediaset che hanno registrato 2.692.000 telespettatori e il 25,8% di share.