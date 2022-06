Ascolti TV ieri 1 giugno 2022: l'Italia perde ma fa il boom di share

Ascolti TV ieri 26 maggio 2022: l'Italia perde la finalissima ma fa il botto di share (33.5%)

Nella serata di ieri, mercoledì 1 giugno 2022, su Rai1 la finalissima Italia-Argentina ha conquistato 6.293.000 spettatori pari al 33.5% di share (primo tempo a 6.496.000 e il 34.3%, secondo tempo a 6.098.000 e il 32.7%). Su Canale5 "7 ore per farti innamorare" ha incollato davanti al video 2.374.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 "The Good Doctor" arriva a 957.000 spettatori (5%) e "The Resident" a 814.000 spettatori (4.7%).

Su Italia1 "Jurassik Park" ha raccolto 801.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 "Chi l’ha Visto?" è seguito da 1.794.000 spettatori con l’11.2% (presentazione a 1.418.000 e il 7.3%). Su Rete4 "Controcorrente – Prima Serata" totalizza un a.m. di 712.000 spettatori (5.1%). Su La7 "Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi" registra 407.000 spettatori pari al 2.9%. Su Tv8 "Quattro Matrimoni" segna 244.000 spettatori (1.5%). Sul Nove "The Imitation Game" è visto da 303.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 "Left Behind – La profezia" ha ottenuto 295.000 spettatori (1.6%). Su Iris "Non è mai troppo tardi" sigla 349.000 spettatori (1.9%).

