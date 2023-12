Ascolti tv, Renato Zero batte Berlinguer. Domenica In supera Verissimo

Ascolti tv ieri 10 dicembre 2023: Verissimo cala a 2.89 milioni di spettatori per il 21% di share

E' stato un weekend intenso per gli ascolti tv ieri 10 dicembre 2023 per il pomeriggio. Domenica In batte di misura Verissimo, che ha ospitato tra gli altri Bianca Berlinguer, "grazie" al selfie di Mara Venier con Renato Zero. Nella puntata Andriano Celentano è anche interventuto in collegamento per salutare Vincenzo Mollica ospite in studio.

Domenica In ieri ha raggiunto 2.845.000 spettatori (21.3%) nella prima parte, 2.318.000 spettatori (19.4%) nella seconda parte e 2.008.000 spettatori (16.8%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. La scorsa domenica era arrivato a 2.876.000 spettatori (21.5%) nella prima parte, 2.311.000 spettatori (19.6%) nella seconda parte e 1.842.000 spettatori (15.3%) nell’ultima parte.

Verissimo invece arriva a 2.567.000 spettatori (21%) nella prima parte e 2.465.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Silvia Toffanin la scorsa settimana aveva invece convinto 2.891.000 spettatori (23.6%) nella prima parte e 2.555.000 spettatori (18.4%) nella seconda parte.

In Mezz'Ora cala invece a 720.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 603.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte denominata ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Monica Maggioni la scorsa domenica aveva raggiunto 958.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 620.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte.