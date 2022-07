Ascolti tv ieri 10 luglio 2022: l'Italia femminile fa volare Rai1

Ascolti tv ieri 11 luglio 2022: boom dell'Italia femminile (share al 18%)

In prima serata su Rai 1, il match Francia – Italia per gli Europei di calcio Femminile ha registrato un netto di 2.648.000 telespettatori, per uno share del 18,08%; su Canale 5 il film “Pane al limone con semi di papavero”, in prima tv, ha ottenuto un netto di 1.718.000 telespettatori, share 12,84%; terza piazza per Italia 1 che ha riproposto lo speciale “Le Iene” su “L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni” che ha ottenuto nell’anteprima 805.000, 5,36% e nel programma 1.011.000 telespettatori, share 9,73%.

A seguire, su Rai 2 la serie “9-1-1” che ha ottenuto 899.000, 6% e subito dopo “9-1-1: Lone Star” 961.000 telespettatori, share 6,56%, mentre su Rai 3 “Kilimangiaro Estate” ha registrato 859.000 telespettatori, share 6,15%. Su Rete 4 il film “Una festa esagerata” è stato visto da un netto di 758.000 telespettatori, share 5,46%.

Su La7 la puntata in prime time di Miss Marple ha ottenuto 411.000 telespettatori, share 2,86%. A seguire il “Best of di Italia’s Got Talent” su Tv8 è stato visto da 405.000 telespettatori, share 3%, e “Only Fun – Comico show” su Nove da 341.000 telespettatori, share 5%.