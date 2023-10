Ascolti tv, Di Martedì boom sopra l'8%. Berlinguer sale con La Russa ma...

Ascolti tv ieri 10 ottobre 2023: DiMartedì cresce a 1.27 milioni di spettatori per l'8,1% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del martedì sera con Morgane – Detective Geniale 3 con 2.522.000 spettatori pari al 13.9% di share. Secondo posto per Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto su Canale 5 con 1.974.000 spettatori pari all’11.9% di share. Sul gradino più basso del podio sale E’ Sempre Cartabianca su Rete 4, che tra i suoi ospiti ha avuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa arriva a 869.000 spettatori con il 9,5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 10 ottobre 2023 per le altre reti: Belve su Rai2 con 1.235.000 spettatori (7.7%). Il programma di Francesca Fagnani settimana scorsa aveva interessato 1.101.000 spettatori (6.3%). Le Iene su Italia 1 con 1.158.000 spettatori pari al 9.3% di share. Il programma ora condotto da Monica Gentili aveva esordito con 1.139.000 spettatori (8.5%). Avanti Popolo su Rai3 con 574.000 spettatori (3.6%), , DiMartedì su La7 con 1.274.000 spettatori (8.1%), Pechino Express – La Via delle Indie su TV8 con 571.000 spettatori (3.6%), Io, robot sul Nove con 304.000 spettatori (1.9%).

E’ Sempre Cartabianca settimana scorsa aveva chiuso con 786.000 spettatori (5.5%) mentre DiMartedì registrava 1.025.000 spettatori (6%). DiMartedì Più segnava 341.000 spettatori (5.6%).