Ascolti tv, Salvini spinge Porro ma non basta. Presa diretta è il primo talk

Ascolti tv ieri 9 ottobre 2023: Presa diretta sale a 1.29 milioni di spettatori per il 6,5% di share

Rai1 è al primo posto negli ascolti tv con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3, che ha incollato al video 4.371.000 spettatori pari al 25.49% di share. Medaglia d'argento per il Grande Fratello su Canale 5 con 2.435.000 spettatori pari al 17.88% di share. Nel precedente appuntamento del giovedì il reality aveva ottenuto 2.189.000 spettatori (16.7%) mentre lo scorso lunedì era arrivato a 2.292.000 spettatori (17.9%). Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen su Italia 1 si piazza al terzo posto con 1.217.000 spettatori per il 6.83% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 9 ottobre 2023 per le altre reti: Fake Show – Diffidate delle Imitazioni su Rai2 con 446.000 spettatori (2.89%), Presa diretta su Rai3 con 1.291.000 spettatori (6.51%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 845.000 spettatori (5.78%), The Imitation Game su La7 con 473.000 spettatori (2.62%), No Time to Die su TV8 con , Little Big Italy sul Nove con .

Settimana scorsa Nicola Porro era arrivato a 761.000 spettatori (5.6%) mentre Riccardo Iacona aveva ottenuto 1.183.000 spettatori (6.4%).