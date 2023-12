Ascolti tv, è guerra tra Merlino e Matano per ospiti e opinionisti

Ascolti tv ieri 12 dicembre 2023: La Vita in Diretta (19,6%) batte il programma di Canale 5 (15,7% di share)

La competizione tra Pomeriggio Cinque e La Vita in Diretta sta andando oltre il mero aspetto degli ascolti tv. Secondo quanto scrive il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia, Mediaset per rilanciare il programma di Myrta Merlino avrebbe assoldato Chicco Sfondrini come nuovo autore della seconda parte e il giornalisa Alessio Poeta di Chi. Non solo, la rete avrebbe dichiarato guerra ad Alberto Matano cercando di rubare opinionisti, giornalisti e avvocati proponendo compensi doppiati o anche triplicati, promesse e contratti. La Rai non sarebbe in grado di fare altrettanto.

Per quanto riguarda gli ascolti tv, il gap tra i due programmi ieri si è assottigliato. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.547.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e 1.515.000 spettatori con (13.5%) nella seconda parte (I Saluti: 1.552.000 – 12.5%). Il lunedì aveva chiuso con 1.542.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e a 1.696.000 spettatori (15%) nella seconda parte.

La Vita in Diretta invece cala a 1.732.000 spettatori (17.8%) nella presentazione e 2.257.000 spettatori (19.6%) nella puntata. Matano aveva invece iniziato la settimana con 1.873.000 spettatori (19.8%) nella presentazione e 2.333.000 spettatori (20.3%) nel programma.