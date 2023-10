Ascolti tv, Formigli con Basile aggancia Del Debbio. Pareggio tra i due talk

Ascolti tv ieri 12 ottobre 2023: Dritto e Rovescio sale a 866mila spettatori per il 6,2% di share

Rai1 è al primo posto negli ascolti tv di giovedì con Blanca 2, che ha incollato al video 3.823.000 spettatori pari al 23.3% di share. Segue il Grande Fratello su Canale 5 con 2.141.000 spettatori con il 16.5% di share. Il reality aveva ottenuto 2.189.000 spettatori (16.7%) lo scorso giovedì ed è rispetto a lunedì, quando aveva raccolto 2.435.000 spettatori (17.88%). Terzo posto per Dritto e Rovescio su Rete 4 con 866.000 spettatori (6.2%). Paolo Del Debbio questa domenica aveva ottenuto mentre giovedì aveva interessato 807.000 spettatori (5.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 12 ottobre 2023 per le altre reti: Le Mans ‘66 – La grande sfida su Rai2 con 650.000 spettatori (4.1%), Splendida Cornice su Rai3 con 792.000 spettatori (4.8%), Godzilla II – King of the Monsters su Italia 1 con 525.000 spettatori (3.2%), Piazzapulita su La7 con 837.000 spettatori (6.2%). Settimana scorsa Corrado Formigli aveva ottenuto 662.000 spettatori (4.9%). la partita Spagna-Scozia, valida per le qualificazioni a Euro 2024, su TV8 con 436.000 spettatori (2.3%), la replica di Only Fun – Comico Show sul Nove con 383.000 spettatori (2.2%).