Ascolti TV ieri 14 giugno 2022: tutti gli occhi sulla disfatta degli Azzurri

Ascolti TV ieri 14 giugno 2022: tra i talk show, Di Martedì supera Cartabianca con oltre 1 milione di spettatori e il 6,7% di share

Rai1 si conquista la medaglia d'oro degli ascolti TV con la partita Germania-Italia di Nations League, che ha interessato 5.754.000 di tifosi pari al 30.4% di share. Secondo posto per Canale5 con La scelta – The Choice, visto da 1.980.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Sul gradino più basso del podio si piazza Rai2 con Boss in Incognito, che arriva a 1.374.000 spettatori pari al 7.8% (presentazione a 776.000 e il 4%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 14 giugno 2022 per le altre reti: Un’estate al mare su Italia 1 con 939.000 spettatori (5.5%), Cartabianca su Rai3 con 859.000 spettatori e il 5.5% di share (presentazione. 1.014.000 e il 5.2%), Il piccolo lord su Rete 4 con 1.145.000 spettatori (6.9%), DiMartedì su La7 con 1.048.000 spettatori pari al 6.7% , Due cuori e una provetta su TV8 con 267.000 spettatori (1.5%) e Unico testimone sul Nove con 274.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 14 giugno 2022 nell'access prime time

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti TV ieri 14 giugno 2022 nell'access prime time con Paperissima Sprint, che ha divertito 2.406.000 spettatori pari al 12.8%. Seguono per le altre reti: N.C.I.S. su Italia 1 con 1.273.000 spettatori (6.9%), Un Posto al Sole su Rai3 con 1.263.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 699.000 telespettatori (4%) nella prima parte e 692.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.020.000 spettatori (5.4%).

