Ascolti tv, Floris vola con Annunziata-Schlein e quasi raddoppia Berlinguer

Ascolti tv ieri 14 maggio 2024: E' sempre Cartabianca cala a 634mila spettatori per il 4,4% di share

Canale 5 vince la prima serata del martedì con Il Volo - Tutti per uno, che ha incollato al video 2.632.000 spettatori pari al 18.9% di share. Segue Rai 1 con l'ultima puntata de Il clandestino, che ha interessato 2.821.000 spettatori pari al 16.1% di share. Terzo posto per Le Iene, che ha interessato 1.560.000 spettatori pari all’11.2% di share. La scorsa settimana la coppia Gentili-Angioni aveva ottenuto 1.690.000 spettatori (12%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 14 maggio 2024 per le altre reti: Un'estate in Provenza su Rai2 con 782.000 spettatori (4.2%), Donne sull'orlo di una crisi di nervi su Rai3 con 608.000 spettatori (3.7%), E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 634.000 spettatori (4.4%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva chiuso con 766.000 spettatori (5.2%). Di Martedì su La7 che ha ospitato la segretaria del PD, Elly Schlein, e Lucia Annunziata arriva a 1.412.000 spettatori (8.6%). La scorsa settimana Giovanni Floris aveva raggiunto 1.536.000 spettatori (8.9%). Alessandro Borghese Celebrity Chef su TV8 con 260.000 spettatori (1.3%), La preda perfetta sul Nove con 272.000 spettatori (1.6%).