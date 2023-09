MediaTech

Venerdì, 15 settembre 2023 Ascolti tv, Merlino in discesa. Vita in Diretta allunga su Pomeriggio Cinque Il programma di punta del pomeriggio di Canale 5 arriva a un picco di 11 milioni di spettatori per il 15,6% di share di Redazione Mediatech