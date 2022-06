Ascolti TV ieri 15 giugno 2022: bene la coppia Bocci-Bova, cala Controcorrente

Ascolti TV ieri 15 giugno 2022: tra i talk, Controcorrente chiude con 558mila spettatori e il 4,5% di share

Il film Scusate se Esisto su Rai1 domina negli ascolti TV con 2.485.000 spettatori pari al 15.7% di share. Seconda posizione per Chi l’Ha Visto?, che ha raccolto davanti allo schermo 1.977.000 spettatori pari ad uno share del 13.6%. L’Ora – Inchiostro contro Piombo su Canale 5 ottiene la medaglia di bronzo con 1.303.000 spettatori pari all’8.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 15 giugno 2022 per le altre reti: The Good Doctor su Rai2 con 1.048.000 spettatori (6.4%), Chicago Fire su Italia 1 con 1.088.000 spettatori (7.3%), Controcorrente – Prima serata su Rete 4 con 558.000 spettatori (4.5%), Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi su La7 con 369.000 spettatori (3.4%), Quattro Matrimoni su TV8 con 330.000 spettatori (2,8%), The Expatriate – In Fuga dal Nemico su Nove con 329.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 15 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma prima anche negli ascolti TV ieri 15 giugno 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 3.114.000 spettatori con il 17.9%. Seguono poi Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.698.000 spettatori (15.5%), NCIS su Italia 1 con 1.299.000 spettatori (7.6%), Generazione Bellezza su Rai3 con 806.000 spettatori (5%), Stasera Italia su Rete 4 con 757.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 925.000 (5.3%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.376.000 spettatori (7.9%).

Leggi anche: