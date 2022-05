Ascolti TV ieri 15 maggio 2022: boom di Amici, Non è l'Arena batte Zona Bianca

Ascolti TV ieri 15 maggio 2022: nella classifica dei talk il primo è Che Tempo che Fa, seguono Non è l'Arena e Zona Bianca

La prima serata di domenica è tutta nelle mani di Canale 5 con la finale di Amici (dalle 21.22 alle 24.59). Il programma di Maria De Filippi vince negli ascolti TV con 4.327.000 spettatori pari al 28.6% di share. Secondo posto per Che Tempo che Fa su Rai3 (dalle 20.44 alle 22.17) con 1.947.000 spettatori pari al 9.7% di share. Che Tempo che Fa – Il Tavolo (dalle 22.20 alle 23.50) ha interessato 1.233.000 spettatori con il 7.5% di share. Medaglia di bronzo per Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto (dalle 22.10 alle 23.29) su Rai 1 con 1.254.000 spettatori pari al 7% di share

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 15 maggio 2022 per le altre reti, The Rookie su Rai2 con 917.000 spettatori (4.5%) e Blue Bloods con 979.000 (4.8%), Edge of Tomorrow – Senza domani su Italia 1 con 1.024.000 spettatori (5.6%), Zona Bianca su Rete 4 con 525.000 spettatori (3.4%), Non è l’Arena su La7 con 671.000 spettatori (4,4%), I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta su TV8 con 336.000 spettatori (1.8%) e Hitler sul Nove con 224.000 spettatori (1,3%)

Ascolti TV ieri 15 maggio 2022 nell'access prime time

Rai1 riconquista il primo posto negli ascolti TV ieri 15 maggio 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.024.000 spettatori per il 20% di share. Seguono su Canale 5 Paperissima Sprint con 3.224.000 spettatori (16.7%), NCIS su Italia 1 con 1.159.000 spettatori (6%), Controcorrente su Rete 4 con 931.000 spettatori nella prima parte (5.1%) e a 891.000 (4.6%) nella seconda, la presentazione di Che Tempo che Fa su Rai3 con 1.206.000 spettatori (7%) e In Onda su La7 con 758.000 spettatori (4%).

Leggi anche: