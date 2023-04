Ascolti TV ieri 16 aprile 2023: Controcorrente cala anche nel preserale

Ascolti TV ieri 16 aprile 2023: Zona Bianca chiude con 614mila spettatori per il 4,4% di share

Primo posto negli ascolti TV della domenica per Canale 5 con Lo Show dei Record, che ha ottenuto una media a 2.347.000 spettatori pari al 15.2% di share. Seconda posizione per Rai1 con la replica La Sposa arriva a 2.582.000 spettatori pari al 14.7% di share. Medaglia di bronzo per Che Tempo che Fa su Rai3 con 2.409.000 spettatori con il 12.2% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 1.607.000 spettatori (11.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 16 aprile 2023 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con 989.000 spettatori (4.9%) e Blue Bloods con 1.129.000 spettatori (5.9%), Le Iene Presentano Inside su Italia 1 con 1.058.000 spettatori (6.3%), Zona Bianca su Rete 4 con 614.000 spettatori (4.4%), Flawless – Un Colpo Perfetto su La7 con 441.000 spettatori (2.4%), la gara di Moto 2 su TV8 con 823.000 spettatori (4.1%) e quella di Moto GP con 948.000 spettatori (6.8%), Little Big Italy sul Nove con 331.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 16 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 mantiene si riprende la prima posizione negli ascolti TV ieri 16 aprile 2023 nell'access prime time con Affari Tuoi, che ottiene 4.636.000 spettatori con il 23.4% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint con Canale 5 con 2.899.000 spettatori (14.7%), Controcorrente su Rete 4 con 383.000 spettatori (3.1%) nella prima parte e 619.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 683.000 spettatori (3.5%).