Ascolti tv, il GF torna in testa. Piazzapulita sotto il 5% di share

Ascolti tv ieri 16 novembre 2023: Dritto e Rovescio batte Piazzapulita, che scebde a 707mila spettatori per il 4,7% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del giovedì con il Grande Fratello, che ottiene 2.723.000 spettatori con uno share del 19.2% di share. Il reality lo scorso lunedì aveva raggiunto 2.512.000 spettatori (18.5%) mentre il lunedì arrivava a 2.716.000 spettatori (20.5%). Solo medaglia d'argento Rai1 con Il Commissario Montalbano, che ha incollato al video 3.006.000 spettatori pari al 15.5% di share. Segue la partita tra Sinner e Rune per la Nitto ATP Finals su Rai2 con 2.581.000 spettatori (13.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 16 novembre 2023 per le altre reti: la nuova edizione di Amore Criminale su Rai3 con 918.000 spettatori (4.6%), Le Iene Presentano Inside su Italia 1 con 867.000 spettatori (5.4%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 814.000 spettatori (5.2%). Lo scorso giovedì Paolo Del Debbio aveva ottenuto 792.000 spettatori (5.3%). Piazzapulita su La7 con 707.000 spettatori (4.7%). Settimana scorsa Corrado Formigli aveva chiuso con 758.000 spettatori (5.2%). Cucine da Incubo su TV8 con 196.000 spettatori (1.1%), la replica di Only Fun – Comico Show sul Nove con 365.000 spettatori (1.9%).