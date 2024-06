Ascolti tv, niente botto per Berlinguer senza Floris. Rampini arriva al 3%

Ascolti tv ieri 18 giugno 2024: Inchieste da fermo - L'America di Biden e Trump su La7 nella prima puntata arriva a 416mila spettatori per il 3% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv grazie a Euro 2024 con la partita Portogallo-Repubblica Ceca, che è stata seguita da 5.615.000 spettatori pari al 31.1% di share. Segue Canale 5 con Ricomincio da me, che ha appassionato 1.835.000 spettatori pari all’11% di share. Al terzo posto abbiamo Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 1.224.000 spettatori pari al 9.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 giugno 2024 per le altre reti: Dawn - Segreti sepolti su Rai2 con 737.000 spettatori (4.2%), Ex - Amici come prima su Rai3 con 899.000 spettatori (5.1%), E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 807.000 spettatori (6.4%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva interessato 750.000 spettatori (5.5%). Inchieste da fermo - L'America di Biden e Trump su La7 con 416.000 spettatori (3%). La scorsa settimana DiMartedì aveva ottenuto 1.309.000 spettatori (9.5%). Quattro matrimoni in Italia su TV8 con 301.000 spettatori (1.7%), Tiziano Ferro - Lo Stadio sul Nove con 167.000 spettatori (1.2%).