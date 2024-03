Ascolti tv, Iacona cala ma batte Porro. Presa diretta al 4,86% con i Pfas

Ascolti tv ieri 18 marzo 2024: anche Quarta Repubblica chiude in calo a 734mila spettatori per il 4,84% di share

Rai1 vince negli ascolti tv con la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, che ha appassionato 4.988.000 spettatori pari al 27.62% di share. Segue Canale 5 con il Grande Fratello, che ha incollato al video 2.617.000 spettatori con il 19.54% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza John Wick su Italia 1 con 1.311.000 spettatori per il 6.88% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 marzo 2024 per le altre reti: l'ultima puntata di Boss in incognito su Rai2 con 1.093.000 spettatori (6.41%), Presa diretta - Stop ai veleni su Rai3 con 985.000 spettatori (4.86%). In questa puntata si è parlato dei Pfas, conosciuti anche come gli "inquinanti eterni". La scorsa settimana Riccardo Iacona aveva raggiunto 1.180.000 spettatori (5.84%). Quarta repubblica su Rete 4 con 734.000 spettatori (4.84%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva chiuso con 736.000 spettatori (4.9%). La Torre di Babele su La7 con 825.000 spettatori (4.12%). Lo scorso lunedì Corrado Augias aveva ottenuto 795.000 spettatori (3.96%). Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 340.000 spettatori (1.7%), Little Big Italy sul Nove con 267.000 spettatori (1.8%).