Ascolti tv, Merlino battuta ancora da Matano. Mediaset pensa a sostituirla

Ascolti tv ieri 19 settembre 2023: Mediaset starebbe valutando un cambio di conduzione. Si parla di...

Lunedì Pomeriggio Cinque ha approfittato dell'assenza de La Vita in Diretta per tornare a salire negli ascolti tv. Il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano ieri è però tornato regolarmente al suo posto nella programmazione, mettendo seriamente nei guai Myrta Merlino.

Pomeriggio Cinque negli ascolti tv ieri 19 settembre 2023 ha ottenuto 1.375.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e a 1.343.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte (Saluti: 1.049.000 – 11.7%). Ad inizio settimana il format di Canale 5 era arrivato a 1.540.000 spettatori pari al 19.4% nella prima parte e 1.593.000 spettatori pari al 18.4% nella seconda parte (I Saluti a 1.416.000 e il 15.2%). La Vita in Diretta dal canto suo conquista 1.425.000 spettatori con il 18.7% di share nella presentazione e 1.707.000 spettatori con il 20.3% nel programma.

I numeri non eccezionali di Pomeriggio Cinque stanno spingendo i vertici di Mediaset a un cambio di conduzione. Secondo quanto riporta Dagospia, che rilancia le indiscrezioni de Il Fatto Quotidiano, al Biscione si valuta di sostituire Merlino con Simona Branchetti, volto storico del TG5 e che ha già condotto Pomeriggio Cinque news. Pare poi che in molti dello staff di Pomeriggio Cinque non apprezzino le richieste eccessive di Merlino.