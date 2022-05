Ascolti TV ieri 2 maggio 2022: Report stabile, boom di Quarta Reoubblica

Ascolti TV ieri 2 maggio 2022: continua la crisi per la serie con il presidente ucraino Zelensky, ferma all'1,5% di share

Su Rai1 'Nero a metà' si guadagna gli ascolti TV della prima serata con 4.623.000 spettatori e il 23,4% di share. Secondo posto per 'L'Isola dei Famosi' su Canale 5, invece, 2.550.000 spettatori e il 19% di share. Su Rai3 per 'Report' 1.528.000 spettatori e share del 7,5% che valgono la terza posizione.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 2 maggio 2022 per le altre reti: su Italia 1 per 'Bloodshot 1.326.000 spettatori e il 6,6% di share. Su Rete4 per 'Quarta Repubblica' 1.004.000 spettatori e il 6,5% di share. Su Rai2 per 'Made in Sud' 945.000 spettatori e il 5,6% di share. Su Tv8 per 'Nonno, questa volta è guerra' 387.000 spettatori e l'1,9% di share. Su La7 per 'Servant of the People' 318.000 spettatori con uno share dell'1,5%. Infine sul Nove per 'Speed' 244.000 spettatori e l'1,3% di share.

Nel complesso le reti Rai svettano nella prima serata con il 39,9% di share e 8 milioni 654mila spettatori, mentre va alle reti Mediaset la seconda serata con il 44,25% di share e 4.396mila spettatori. Idem, ma di poco, per l'ntera giornata: Mediaset registra il 38,92 % di share con 3.328.000 spettatori; Rai realizza il 38,32 di share con 3.277.000 spettatori.

